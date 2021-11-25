Нурлан Ногаев: Решение проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области – наша главная задача

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Мангистауской области Нурлан Ногаев рассказал о мерах, предпринимаемых местным исполнительным органом, для решения проблемы дефицита питьевой воды в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В связи с развитием области и интенсивным ростом населения в регионе с каждым годом увеличивается потребность в обеспечении питьевой водой. На сегодняшний день регион потребляет 150 тыс кубометров воды в сутки. В летний период наблюдается дефицит в 51 тыс кубометров воды. Предполагается, что к 2025 году потребность в воде достигнет 250-260 тысяч кубометров. В рамках исполнения поручения президента по обеспечению населения чистой питьевой водой, в области до 2025 года планируется реализовать девять проектов общей мощностью опреснения воды 286 тыс кубометров.

В этом году на месторождении Каражанбас будет запущен опреснительный завод, мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки. Стоимость инвестиционного проекта – 21,4 млрд тенге. После ввода завода в эксплуатацию 10 тыс кубометров воды, поступающих по водопроводу «Астрахань – Мангистау», будут перенаправлены в город Жанаозен, села Бейнеу и Жетыбай.

Также начат второй этап увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 тыс до 40 тыс кубометров. Эти работы будут завершены в 2022 году. Местные исполнительные органы намерены довести объем производимой заводом воды до 100 тысяч кубометров в сутки. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реализацию третьего этапа.

Для решения обеспечения водой города Жанаозен в районе Кендерли строится опреснительный завод, мощностью 50 тысяч кубометров воды в сутки, запуск в эксплуатацию намечен на 2024 год.

На территории компании «МАЭК-Казатомпром» будет построена опреснительная установка, мощностью 24 тысячи кубометров воды в сутки.

В городе Форт-Шевченко будет построена установка, мощностью пять тысяч кубометров воды в сутки, в селах Акшукур и С. Шапагатов – мощностью 10 тысяч кубометров воды в сутки. А в селе Боранкул Бейнеуского района планируется строительство завода по производству 80 тысяч кубометров воды в сутки. Начато строительство опреснительного завода мощностью 20 тысяч кубометров морской воды в сутки в г. Актау.

«Глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области поставил конкретные задачи по решению дефицита питьевой воды в регионе. Мы начали активную работу, ведем переговоры с инвесторами, изучаем опыт других стран. На сегодняшний день решение проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области является нашей главной задачей», - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Кроме того, Президент поручил до 2022 года обеспечить централизованным водоснабжением 12 сел. В этом году централизованным водоснабжением будут охвачены два села: Беки и Баскудук. В результате обеспеченность населенных пунктов централизованной питьевой водой будет доведена до 96%. Обеспечение питьевой водой оставшихся 10 сел планируется завершить до конца 2022 года.