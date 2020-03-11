Нурлан Ногаев рассказал о себестоимости нефти на месторождениях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о себестоимости нефти на месторождениях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Степень разработки пластов у месторождений разная. К каждому конкретному месторождению надо подходить индивидуально, поэтому себестоимость разная. Есть месторождения, где себестоимость - 20 долларов США, есть месторождения, где себестоимость- 50 долларов, есть месторождения, где себестоимость - 65 долларов», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр подчеркнул, что «нельзя все грести под одну гребенку».

«Взять и под одну гребенку усреднить всех, это, по меньшей мере, будет некорректно. На Кашагане себестоимость составляет до 10 долларов. Если вы помните, в 1998 году мы пережили период, когда нефть была 8,5 долларов. Я думаю, мы оптимизируем мероприятия, усовершенствуем все, что есть в наших руках – все меры предпримем», - заключил Нурлан Ногаев.