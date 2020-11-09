Нурлан Ногаев рассказал о работе, проводимой в рамках соглашения ОПЕК+

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область Министр энергетики РК Нурлан Ногаев посетил ряд объектов на месторождениях «Озенмунайгаз» и «Жетыбаймунайгаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

В рамках посещения месторождения «Озенмунайгаз» Нурлан Ногаев ознакомился с работой мультифазной насосной установки, цеха по ремонту и диагностике подземных оборудований, установке предварительного сброса воды, управления по ремонту нефтепромыслового оборудования и технологических коммуникаций.

На месторождении «Жетыбаймунайгаз» министр посетил производственное управление, а также музей месторождения.

Помимо этого, Нурлан Ногаев побывал на казахском газоперерабывающем заводе, который осуществляет переработку природного, попутно-нефтяного газа и газового конденсата. Заводом производится товарный (сухой) газ, сжиженный нефтяной газ (СНГ), печное бытовое топливо, а также углеводородный растворитель.

В ходе встречи с работниками нефтяных предприятий министр энергетики рассказал о влиянии пандемии на нефтяную индустрию Казахстана.

В 2020 году план по добыче нефти был снижен с 90 до 85 млн тонн, что повлекло снижение объемов работ у нефтедобывающих и нефтесервисных компаний. Правительство Казахстана приняло ряд административных и налоговых мер, направленных на поддержку данных компаний.

Министр также выразил благодарность компаниям, работающим в нефтяной индустрии, за оказанную помощь в период пандемии, а именно за передачу в дар машин скорой помощи, обеспечение лекарственными препаратами, организацию койко-мест для пациентов.

Помимо этого, Нурлан Ногаев рассказал о работе, проводимой Казахстаном в рамках соглашения ОПЕК+.

«Казахстан тесно сотрудничает с ОПЕК+. Пандемия внесла большие коррективы во все сферы деятельности человечества, нефтяная отрасль не стала исключением. Благодаря соглашению стран-экспортеров нефти, мы смогли сохранить баланс на рынке нефти и нефтепродуктов, не допустили аварийной остановки определенных месторождений. 2020 год стал испытанием для всей нефтяной индустрии, но, благодаря общим усилиям, баланс спроса и предложения на рынке постепенно восстанавливается. Я хочу поблагодарить всех работников нефтяной отрасли Казахстана за их труд. Благодаря общим усилиям, мы смогли избежать отрицательных последствий для топливно-энергетического комплекса страны», - отметил Нурлан Ногаев.

В октябре 2020 года согласно официальным предварительным данным добыча нефти в Казахстане без учета конденсата составила 1,400 млн.барр/сут. Уровень выполнения обязательств соглашения ОПЕК+ составил 99 %.