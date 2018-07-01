Нурлан Ногаев проверил темпы строительства газопровода в Азгирской зоне
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Курмангазинский район глава Атырауской области Нурлан Ногаев проинспектировал строительство магистрального газопровода к населенным пунктам Азгирской зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проблема газификации приграничной зоны стояла десятилетиями. Но строительство магистрального газопровода началось только в 2017 году. Окончание работ запланировано на первую половину 2019 года. Протяженность газопровода составит 365 километров, на данный момент 274 километра уже проложено. В 10 населенных пунктах Азгирского региона проживают более 7 тысяч человек.
«Исполняя поручение Главы государства о необходимости развития приграничных регионов, нами была разработана концепция газификации и подведения электросетей ко всем населенным пунктам Азгирской зоны. На данный момент этап газификации переходит в завершающую стадию. Сейчас наша задача - начать подготовительные работы к строительству внутри поселковых газопроводов, подключению социальных объектов. Этот вопрос будет на контроле местных исполнительных органов», - сказал Н.Ногаев.
Глава региона посетил ряд социальных объектов в отдаленных населенных пунктах Азгирской зоны: селах Кошалак, Уштаган, Асан, Азгир, Балкудук. Ознакомился с работой пропускного пункта «Балкудук» на границе с Российской Федерацией, встретился с жителями населенных пунктов.
Напомним, в 2016 году Нурлан Ногаев посетил все 7 районов и 72 сельских округа Атырауской области, дав подчиненным 223 поручения, касающихся социально-экономического развития населенных пунктов региона. Одной из актуальных проблем в Азгирском регионе являлось отсутствие газификации.
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