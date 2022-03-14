Нурлан Ногаев провел встречи с жителями Бейнеуского района

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на третий день рабочего визита в Бейнеуский район посетил ряд социальных объектов и промышленных объектов районного центра. Глава региона принял участие в отчетной встрече акима района, провел прием граждан по личным вопросам и встретился с молодежью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Третий день рабочей поездки акима области начался с ознакомления с работой ТОО «Молочный завод Әділ». Предприятие сейчас производит только шалап.

По словам учредителя товарищества, в ближайшее время планируется также наладить производство шубата, курта и творога. Сырьё привозят из города Петропавловска. Мощность завода составляет 10 тонн продукции в день. В компании работают 50 человек, с увеличением производственной линейки количество работников планируется увеличить до 100 человек.

Нурлан Ногаев также посетил Бейнеускую центральную районную больницу, где встретился с медицинскими работниками. В 2021 году в районе родилось 2314 детей.

На сегодня 54,5% населения района получили первый компонент прививки против КВИ, а 50% привиты вторым компонентом. Ревакцинацией охвачено 3147 человек. Глава региона поручил усилить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации.

Помимо этого, Нурлан Ногаев провел встречу с жителями района в центральном Доме культуры.

На встрече с акимом области жители района подняли ряд вопросов, касающихся безработицы, удорожания коммунальных платежей, строительства нового вокзала, открытия газоперерабатывающего завода в селе Боранкул и качества оказания медицинских услуг.

В районе с начала года в центр занятости обратилось 3659 человек. В целях поддержки малообеспеченных слоев населения с начала года 555 семей, то есть 3328 человек получили адресную социальную помощь в размере 231,2 млн тенге.

Глава региона ответил на насущные вопросы жителей и призвал их вместе работать над решением актуальных проблем.

«Как сказал наш Президент, мы начали строительство «Нового Казахстана». Это, прежде всего, возрождение общественных ценностей, преодоление имеющихся трудностей возникающих на пути развития. Надо понимать, что мы все несем ответственность за будущее страны и подрастающего поколения. Строительство «Нового Казахстана» - это не только дело акимата, исполнительной власти, государственных органов, это дело всего народа. Нам необходимо сплотиться. Создавать «Новый Казахстан» будем мы с вами, вместе, сообща. Каждый гражданин республики примет в этом участие», - сказал Нурлан Ногаев.

После встречи с населением Нурлан Ногаев провел личный прием граждан.

Также Нурлан Ногаев встретился с молодежью Бейнеуского района. В ходе встречи, прошедшей в формате свободного обмена мнениями обсуждались вопросы поддержки социальных проектов, духовных связей с другими регионами страны, строительства социальных объектов для молодежи и доступных спортивных залов и площадок.

Нурлан Ногаев отметил, что будущее нашей страны в руках молодежи, и отметил, что сегодня все пути открыты для образованной, конкурентоспособной молодежи.

«Выходите из зоны комфорта, не бойтесь попробовать свои силы в другой отрасли или в другом регионе. Конкуренция - двигатель прогресса, в нынешний век высоких технологий это выражение как никогда актуально. Не бойтесь переездов и смелых решений, чем больше ваш кругозор, тем больших успехов вы сможете добиться», - заключил Нурлан Ногаев.