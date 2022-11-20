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Нурлан Ногаев проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 11:55
Нурлан Ногаев проголосовал на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 11:55

Нурлан Ногаев проголосовал на выборах Президента РК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава региона Нурлан Ногаев проголосовал на внеочередных выборах Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Аким области проголосовал на избирательном участке № 31, расположенном в 14 микрорайоне Актау.

В Мангистауской области голосование на внеочередных выборах Президента Казахстана продолжается.

«Сегодня знаменательный день для всей страны, я очень рад, что жители активны с раннего утра, каждый, несомненно, сделает свой выбор, но все избиратели едины в одном: все мы хотим жить в мирной стране, где царят мир и согласие, где есть все условия для самореализации. Все, кто сегодня принял участие в президентских выборах, голосуют за светлое будущее», - сказал Нурлан Ногаев.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.


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