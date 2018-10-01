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Нурлан Ногаев: Профессия врача предполагает ежедневное обучение

2 Октября 2018 17:14 132
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Нурлан Ногаев: Профессия врача предполагает ежедневное обучение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на базе городского родильного дома открылся новый симуляционный центр, оснащенный самым современным оборудованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Центр состоит из 15 станций, на которых молодые медики, а также врачи со стажем отрабатывают различные манипуляции. Это практические навыки по реанимации недоношенных детей, рожениц, родовспоможению, имитации родов, которые медицинские работники отрабатывают на специальных роботизированных муляжах.

«Эти роботы максимально приближены к человеческому организму, могут выражать эмоции, издавать звуки, говорить. В общей сложности было закуплено около 200 наименований к 15 роботизированным станциям. Открывая новый центр, мы преследовали две задачи - обучить медицинский персонал всего региона практическим навыкам по оказанию помощи абсолютно в разных ситуациях, вторая наша цель - обучить парамедиков оказанию первой медицинской помощи до приезда кареты скорой помощи», - рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева.


Нурлан Ногаев: Профессия врача предполагает ежедневное обучение   М. Аймурзиева отметила, что помимо симуляционного центра, базирующегося в городском родильном доме, открыт и симуляционный класс при Атырауском медицинском колледже. Там студенты отрабатывают практические навыки оказания помощи на 5 станциях.


Нурлан Ногаев: Профессия врача предполагает ежедневное обучениеПо словам главы региона Нурлана Ногаева, который посетил новый центр, профессия врача предполагает ежедневное обучение и оттачивание навыков. Вновь открытый учебно-тренировочный объект будет полезен не только для медиков, но и для людей абсолютно разных профессий - полицейских, пожарных, преподавателей физической культуры, тренерам и даже государственным служащим.

«Наша задача - всех имеющихся врачей пропустить через этот центр, чтобы каждый до автоматизма довел свои специальные навыки. Наша первоочередная цель - снять человеческий фактор, все медики в регионе должны быть профессионалами своего дела», - поручил руководителю управления здравоохранения Нурлан Ногаев.


Нурлан Ногаев: Профессия врача предполагает ежедневное обучениеТакже аким Атырауской области ознакомился с работой городского родильного дома, расположенного в микрорайоне Алмагуль. Сегодня здесь в сутки на свет появляются до 20 малышей. Благодаря новой системе трех полос, число койко-мест в отделении патологии сократилось с 30 до 16, а роженицы, прибывшие по экстренным показаниям, обслуживаются в первые 2 минуты. Главе региона рассказали, как проходит процесс принятия роженицы - от приема-покоя до родового зала. Теперь, благодаря новому симуляционному центру в регионе планируется свести к нулю показатели материнской и младенческой смертности.

В частности, в центре будут работать 12 тренеров - это обученные врачи неонатологи, анестезисты, реаниматологи, акушеры-гинекологи. Планируется, что до конца текущего года курсы повышения квалификации здесь пройдут сотрудники всех медицинских учреждений региона, а также 200 специалистов-парамедиков.


Нурлан Ногаев: Профессия врача предполагает ежедневное обучение 
Нурлан Ногаев: Профессия врача предполагает ежедневное обучение 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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