Нурлан Ногаев призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в городе Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые Правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении ценообразования на сжиженный газ.

В настоящее время распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ.

Глава региона сообщил, что владельцы АЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.

«Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ, - сказал Нурлан Ногаев.- Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора».

Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем, посредством конструктивного диалога.



