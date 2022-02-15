Нурлан Ногаев призвал мангистаусцев не поддаваться на провокации

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев призвал работников компаний и профсоюзных организаций региона к конструктивному диалогу с работодателем, и необходимости решать насущные вопросы за столом переговоров, как неоднократно подчеркивал Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые мангистаусцы!

В последние дни несколько предприятий в г. Жанаозен остановили работу. Часть сотрудников ставит перед работодателями вопросы повышения заработной платы и другие вопросы. В данное время в г. Жанаозене находится глава компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, который встречается с трудовыми коллективами и разъясняет сложившуюся ситуацию и меры по их решению.

Также информирую вас о том, что вторую неделю продолжается работа комиссии по трудоустройству безработных граждан в г. Жанаозен под руководством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева. Есть положительная динамика в этом вопросе.

Уважаемые земляки!

Понимаю, проблемы имеются. Для их решения нам нужно применять системные подходы, которые прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами. При всем желании, невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей области в нефтегазовую отрасль, но мы должны и будем создавать новые, достойные рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, диверсифицировать экономику региона. Ради благополучия народа и страны призываю всех сохранять спокойствие и проявить понимание. Проблемы решатся. Но не сразу. Для этого нужно время.

В ближайшее время АО «Озенмунайгаз» планирует трудоустроить 150 безработных граждан города Жанаозен и еще 150 жителей принять на работу в сервисные учреждения. Я призываю работников компании и профсоюзных организаций к конструктивному диалогу с работодателем, нам необходимо решать насущные вопросы за столом переговоров, как неоднократно подчеркивал Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Совместно с руководством национальной компании «КазМунайГаз», акимат области держит ситуацию на особом контроле. Также субъектами малого и среднего бизнеса в г. Жанаозен будет создано дополнительно 50 рабочих мест. Мы на этом не ограничимся. Таким образом, на основе специально разработанного алгоритма безработные граждане города Жанаозена будут трудоустроены в порядке очередности. Мы гарантируем прозрачность и честность работы данного алгоритма. Представители безработных жителей города Жанаозен также включены в состав комиссии.

Уважаемые мангистаусцы!

Как глава региона, как неравнодушный житель нашей области, обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации и не идти на поводу популистских лозунгов и пустых обещаний. Вместе мы преодолеем все имеющиеся трудности. Верю в вашу мудрость и справедливость, - сказал Нурлан Ногаев.







