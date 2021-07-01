НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев принял участие в заседании Электроэнергетического совета СНГ в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

В своем выступлении Нурлан Ногаев ознакомил участников совета с последними изменениями в электроэнергетическом секторе Казахстана. В частности, министр рассказал о поправках в Закон «Об электроэнергетике», принятых Казахстаном в декабре 2020 года. Поправками ввели механизм аукционных торгов на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации.

«Аукционные торги по перспективным проектам планируется провести в декабре текущего года с объемом мощности порядка 1000 МВт», - сказал министр энергетики РК Н. Ногаев в ходе заседания.

Глава Минэнерго также сообщил о планах Казахстана нарастить мощности ВИЭ с текущих 1800 МВт до 2100 МВт до конца 2021 года.

По данным министра энергетики РК Н. Ногаева, выработка электроэнергии в 2020 году в Казахстане составила 108 млрд кВтч, по итогам 2021 года ожидается не менее 109 млрд кВтч.

В ходе заседания одобрены Положение о Координационном совете, внесенные изменения и дополнения в Регламент Электроэнергетического Совета, заслушан отчет Электроэнергетического Совета СНГ за 2020 год, актуализирован план мероприятий Электроэнергетического Совета СНГ на 2021 год.

Кроме того, участники одобрили кандидатуру министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова на пост президента Электроэнергетического совета СНГ. Вице-президентом совета избран глава Минэнерго Туркменистана Чарымырат Хывалиевич Пурчеков.

Полномочия действующего президента ЭЭС СНГ Александра Новака (РФ) и вице-президента Усмонзода Усмонали Юнусали (Республика Таджикистан) истекают 2 ноября 2021 года.