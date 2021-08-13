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Нурлан Ногаев принял участие в первой встрече министров энергетики стран ШОС

13 Августа 2021 18:44
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Нурлан Ногаев принял участие в первой встрече министров энергетики стран ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данная встреча, прошедшая в онлайн формате, была инициирована таджикской стороной, которая является председателем этой организации в текущем году. В мероприятии также приняли участие руководители энергетических ведомств Индии, Китая, Кыргызстана, России, Пакистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

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В ходе своего выступления Нурлан Ногаев подчеркнул важность кооперации между странами-участницами ШОС с учетом непростой мировой экономической ситуации.

Министр энергетики Казахстана отметил, что совместная работа стран Шанхайской организации сотрудничества в сфере энергетики имеет стратегический характер и является долгосрочной.

Глава ведомства рассказал о главных достижениях республики в сфере недропользования, нефти, газа и ВИЭ.

Так, с 1 сентября 2020 года в Казахстане, впервые за годы независимости, было организовано проведение электронных аукционов для получения права на недропользование по углеводородному сырью. При этом участие имеют право принять как иностранные, так и отечественные инвесторы.

Кроме того, участники заседания были проинформированы о планах по повышению эффективности управления нефтегазовой отраслью.

«Правительством Республики ведется внедрение информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата. В текущем году планируется подключить организации, которые обеспечивают 60% от общего объема добычи нефти Казахстана», - добавил Нурлан Ногаев.

Кроме того, для достижения целей по переходу экономики на низкоуглеродное развитие, по итогам прошлого года Казахстан смог довести долю ВИЭ в общем энергобалансе страны до 3%, а за последние 5 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 7 раз – с 240 МВт в 2015 до 1 634,7 в 2020.

В заключении своего выступления, с целью дальнейшего углубления сотрудничества между членами организации в сфере энергетики, Нурлан Ногаев предложил продолжить работу энергетического клуба ШОС, который был создан в 2012 году. Последнее заседание энергетического клуба ШОС состоялось в 2016 году.

«Совместная работа на площадке Шанхайской организации сотрудничества, безусловно, будет способствовать экономическому развитию наших стран, а также созданию совместных проектов в сфере энергетики. Настало время объединить усилия для восстановления темпов развития мировой экономики», - заключил министр.


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#ШОС   #Энергетика   #Минэнерго РК   #Нурлан Ногаев  
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