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Нурлан Ногаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по шахматам

20 Января 2022 19:36
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Нурлан Ногаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по шахматам

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев принял победителя чемпионата мира по шахматам Бибисару Асаубаеву и ее мать, тренера Лиану Танжарикову, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба областного акимата, глава региона поздравил со знаменательной победой 17-летнюю Бибисару, представляющую Мангистаускую область, и пожелал ей успехов.

«Поздравляю Бибисару Асаубаеву с яркими достижениями на чемпионате мира по блицу! Вы на международном соревновании показали высокое спортивное мастерство и подарили победу как Мангистауской области, так и всей стране. Считаю, что ваше звание как самого молодого чемпиона по шахматам - историческое событие для отечественного спорта. Желаю, чтобы перед вами все двери были открыты. Мы очень гордимся», - сказал Нурлан Ногаев.

Бибисара Асаубаева стала первой в истории Казахстана чемпионкой мира по шахматам среди взрослых на чемпионате мира в Варшаве. Также Бибисара стала самой молодой в истории шахмат чемпионкой мира.

Напомним, ранее Бибисара стала пятикратной чемпионкой мира и двукратной вице-чемпионкой мира в детских и юношеских категориях. Она также является самым юным обладателем звания Fide Master в истории шахмат. В 2017 году в составе «Сборной мира» стала победителем международного турнира «Матч века». В 2019 году стала номинантом и обладателем международной премии года «Золотой Мангуст» в Украине.

Бибисара Асаубаева на постоянной основе проводит мастер-классы для мангистауских спортсменов и способствует вовлечению большого числа шахматистов в шахматную жизнь.



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#Акимат   #Мангистауская область   #Шахматы   #Бибисара Асаубаева  
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Автор:

Серик Сабеков

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