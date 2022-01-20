Нурлан Ногаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по шахматам
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев принял победителя чемпионата мира по шахматам Бибисару Асаубаеву и ее мать, тренера Лиану Танжарикову, передает коррепондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба областного акимата, глава региона поздравил со знаменательной победой 17-летнюю Бибисару, представляющую Мангистаускую область, и пожелал ей успехов.
«Поздравляю Бибисару Асаубаеву с яркими достижениями на чемпионате мира по блицу! Вы на международном соревновании показали высокое спортивное мастерство и подарили победу как Мангистауской области, так и всей стране. Считаю, что ваше звание как самого молодого чемпиона по шахматам - историческое событие для отечественного спорта. Желаю, чтобы перед вами все двери были открыты. Мы очень гордимся», - сказал Нурлан Ногаев.
Бибисара Асаубаева стала первой в истории Казахстана чемпионкой мира по шахматам среди взрослых на чемпионате мира в Варшаве. Также Бибисара стала самой молодой в истории шахмат чемпионкой мира.
Напомним, ранее Бибисара стала пятикратной чемпионкой мира и двукратной вице-чемпионкой мира в детских и юношеских категориях. Она также является самым юным обладателем звания Fide Master в истории шахмат. В 2017 году в составе «Сборной мира» стала победителем международного турнира «Матч века». В 2019 году стала номинантом и обладателем международной премии года «Золотой Мангуст» в Украине.
Бибисара Асаубаева на постоянной основе проводит мастер-классы для мангистауских спортсменов и способствует вовлечению большого числа шахматистов в шахматную жизнь.
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