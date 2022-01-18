Нурлан Ногаев: Поставка социально значимых продтоваров до потребителя должна полностью контролироваться

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима области Нурлана Ногаева состоялось аппаратное совещание, на котором обсуждались вопросы контроля роста цен на социально значимые продовольственные товары в регионе и ход исполнения поручений Президента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего доклада руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанна Токбаева остановилась на мерах, предпринимаемых для стабилизации цен на продукты питания.

Во-первых, усиление ответственности акимов городов и районов за инфляционные процессы во избежание социальной напряженности в связи с ростом цен на продовольственные товары.

Кроме того, акимами городов и районов создать штабы народного контроля с привлечением лидеров общественного мнения, общественных объединений, а также заинтересованных государственных органов;

Во-вторых, заключение меморандумов с организациями розничной и оптовой торговли по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары;

В-третьих, создание сall-центров для оперативного реагирования на рост цен на продукты питания;

​В-четвертых, разработать и выполнить план новых инициатив, а также инвестиционных проектов в области продовольственной безопасности;

В-пятых, увеличение торговых точек по реализации социально значимых продовольственных товаров.

​Кроме того, разработан комплексный план развития области, в котором внедрены меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Аким области Нурлан Ногаев дал конкретные поручения акимам городов, районов и сельских округов по реализации данной системы.

«Нужно повысить ответственность районных и сельских акимов. Если раньше мониторингом за необоснованным ростом цен на продукты питания занималось только управление предпринимательства, то теперь этим делом непосредственно будут заниматься все акимы. То есть контроль должен проводиться на протяжении всей цепочки поставок товаров, от прибытия товаров в область до конечного потребителя. Необходимо эффективно использовать понятие предельной цены», - сказал Нурлан Ногаев.

На совещании руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев проинформировал о ходе реализации проекта модернизации Каспийского опреснительного завода.

В прошлом году по поручению Главы государства в Актау стартовал 2-й этап увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» в два раза и доведение его до 40 тысяч кубометров в сутки.

По словам руководителя управления, строительные работы ведутся с задержкой графика. Аким раскритиковал медленный ход реализации проекта, который так необходим для населения. Также Нурлан Ногаев поручил установить личную ответственность акимов всех уровней за реализацию проектов по водообеспечению населенных пунктов.

По итогам аппаратного совещания аким области дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

Напомним, Нурлан Ногаев поручил контролировать цены на социально значимые продукты в Мангистауской области.