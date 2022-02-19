Нурлан Ногаев поручил усилить работу по производству местной продукции

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось расширенное заседание, посвященное принимаемым мерам по борьбе с общей инфляцией в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Был рассмотрен комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы и проводимая работа по стабилизации цен социально-значимых продовольственных товаров в регионе.

Инфляция в январе 2022 года в области по сравнению с декабрем прошлого года снизилась с 9,2% до 8,7%. При этом темп роста цен на продовольственные товары в январе снизился с 11,8% до 11,6%, на непродовольственные товары - с 7,5% до 7,1%, цены на платные услуги остаются на уровне 6,7%.

Меры по недопущению резкого роста цен на социально значимые товары в регионе организованы по 2 направлениям по обеспечению ценовой и физической доступности.

В целях повышения ценовой доступности реализуется проект «Народный контроль». По региону создано 53 группы, в которых задействовано более 400 активных участников. Основная цель мониторинговых групп-в соответствии со статьей 9 Закона РК «О регулировании торговли» осуществлять мониторинг за тем, чтобы надбавка к товарам СЗПТ не превышала 15%.

В целях повышения физической доступности через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий» будет проведена работа по стабилизации цен по 3 направлениям. То есть предоставление займов по «оборотному механизму» и интервенция для стабилизации цен в весенний период.

Аким области поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле работу в данном направлении. Также Нурлан Ногаев отметил необходимость использования всех возможностей для увеличения собственного производства сельскохозяйственной продукции.

«Ответственным управлением разработан план мероприятий по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Поручаю всем ответственным руководителям государственных органов и учреждений обеспечить своевременное и качественное исполнение данных задач. Также, нам необходимо, усилить работу по производству овощей и фруктов на территории нашей области, с использованием научного подхода и современных способов ведения сельского хозяйства. Нужно сконцентрироваться на этом направлении. Если мы также наладим производство животноводческой продукции, то и цены на продукты питания будут стабилизированы. В районах необходимо оказывать всестороннюю поддержку фермерам, которые планируют заниматься растениеводством, выращивать люцерну и другие многолетние кормовые культуры», - сказал Нурлан Ногаев.