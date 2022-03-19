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Нурлан Ногаев поручил усилить обратную связь между населением и госорганами

Автор:  
Аружан Саптарова
19 Марта 2022, 23:51
Нурлан Ногаев поручил усилить обратную связь между населением и госорганами

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев во второй день поездки в Тупкараганский район провёл ряд встреч с жителями города Форт-Шевченко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи, аким района Айбек Косуаков отчитался о проделанной работе в течение года. Нурлан Ногаев, в свою очередь, ответил на вопросы жителей Тупкараганского района. Населением были подняты вопросы касающиеся обеспечения питьевой водой, сферы здравоохранения, порядка финансирования спортивных соревнований, занятости и тд.

Нурлан Ногаев также проинспектировал состояние сферы здравоохранения Тупкараганского района. По району функционируют 1 поликлиника, 1 больница, 3 врачебные амбулатории и 1 фельдшерско-акушерский пункт. В каждом селе функционируют медицинские амбулатории, центры оказания первичной медицинской помощи, поликлиника на 100 посещений в смену и 2 частные организации здравоохранения. В 2021 году был проведен капитальный ремонт здания туберкулезной больницы, далее его оборудовали под провизорный стационар. Отремонтировано инфекционное и детское отделение, установлено 87 точек снабжения кислородом. Всего в районе 48 врачей, 150 младших медицинских работников.

Далее аким области встретился в активистами района, где были обсуждены вопросы касающиеся трудоустройства, экологии, обеспечения населения питьевой водой и земельных отношений, морпорта и строительства железной дороги. В собрании, помимо активистов, приняли участие руководители местных исполнительных органов, ветераны и другие ответственные лица.

Нурлан Ногаев отметил, что поднятые на совещании вопросы будут последовательно решаться в зависимости от приоритетов.

«Мы должны углубить связь между исполнительными органами и населением. Это поручение отображено в Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева. При принятии определенных мер важно учитывать запросы и чаяния населения. В целях реализации поручений Главы государства мы также часто проводим встречи с трудовыми коллективами, жителями сел, городов, районов и области. Это позволит своевременно узнавать и решать проблемы в регионе. Подобные встречи уже успели показать свою эффективность. Также у нас действует чат-канал в приложении Telegram, в котором уже присутствует 9 тысяч человек. Мои коллеги и я лично каждый день отвечаем на вопросы населения. Это хороший инструмент обратной связи», - отметил аким области.

В молодежном ресурсном центре Нурлан Ногаев также провел встречу с молодежью Тупкараганского района в свободном формате. В ходе собрания он рассказал о проводимой в области работе и ответил на вопросы присутствующих. Молодежь выразила благодарность акиму области за поддержку и пожелали продуктивной работы. Нурлан Ногаев отметил, что местные исполнительные органы готовы оказывать всемерную поддержку молодежным инициативам.

Напомним, Нурлан Ногаев поручил разъяснить фермерам, как получить субсидии от государства.

Акимат   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество   Нурлан Ногаев  
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