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Нурлан Ногаев поручил создать программу развития «МАЭК – Казатомпром»

9 Ноября 2020 09:27
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Нурлан Ногаев поручил создать программу развития «МАЭК – Казатомпром»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область министр энергетики РК Нурлан Ногаев посетил ТОО «МАЭК-Казатомпром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

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Министр ознакомился с работой ТЭЦ-2, на которой установлены 10 турбоагрегатов и 13 котлоагрегатов для производства электрической и тепловой энергии для промышленных потребителей и приготовления дистиллята.

Следующим объектом посещения стал завод производства дистиллята, где Нурлану Ногаеву рассказали о технологии опреснения морской воды и планах повышения эффективности комплекса.

Министру доложили о работе по выводу из эксплуатации промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350, находящийся с 1999 года в режиме консервации и выдержки в течение 50 лет перед демонтажем и захоронением. Физический пуск промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350 с жидкометаллическим теплоносителем в г.Актау осуществлен 29 ноября 1972 года, через год реактор был включен в энергосистему Мангистау. Реакторная установка БН-350 отработала четверть века.

По итогам визита Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

«Предприятие является одним из промышленных флагманов Мангистауской области, и эту позицию необходимо сохранять. Есть ряд вопросов, которые требуют своего решения и они должны прорабатываться совместно с местными исполнительными и центральными государственными органами, - подчеркнул Нурлан Ногаев. – Необходимо создать программу развития предприятия и начать решать накопившиеся вопросы».



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#Энергетика   #Мангистауская область  
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