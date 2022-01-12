Нурлан Ногаев поручил контролировать цены на социально значимые продукты в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось заседание по рассмотрению вопросов регулирования цен на социально значимые товары и обеспечения продовольствием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О мониторинге цен и мерах реагирования доложили заместитель акима Бекбол Орынбасаров и руководитель управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева.

«Мониторинг цен на продовольственные товары проводится ежедневно. Со всеми производителями, торговыми сетями, поставщиками и розничными реализаторами проведены разъяснительные работы о недопущении повышения цен на социально значимые продовольственные товары. Всем продовольственным магазинам вручены уведомления. Перебоев с поставками продовольственных товаров нет. В полном объеме обеспечиваются трехразовым горячим питанием военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, задействованных в обеспечении общественного порядка», - сказал Бекбол Орынбасаров.

По итогам собрания, Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам усилить работу мониторинговых групп. Подписать меморандумы с крупными торговыми сетями и поставщиками по сдерживанию роста цен и создать базу данных производителей и поставщиков, оптовых и розничных реализаторов СЗПТ.

«Президент дал ряд конкретных поручений по недопущению дестабилизации ситуации. Необходимо проработать вопрос снижения арендной платы за складские и торговые помещения на оптовых рынках. Важно также продолжить разъяснительную работу с магазинами у дома о недопущении превышения торговой надбавки свыше 15% от стоимости товара. Ежедневно информировать о имеющихся запасах СЗПТ в крупных торговых объектах и складах и своевременно оповещать о возможных перебоях в поставках», - подчеркнул Нурлан Ногаев.