Нурлан Ногаев поделился планами на посту нового министра энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пришедший на смену Канату Бозумбаеву министр энергетики Нурлан Ногаев побеседовал с журналистами в кулуарах Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вся жизнь состоит из препятствий и преодоления трудностей. Она не бывает гладкой, поэтому мы все, и вы в том числе, ежедневно сталкиваемся с трудностями определенными. Я думаю, что у нас хватит сил и возможностей преодолеть это, в том числе с вашей помощью», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы СМИ.

Министра также спросили о курсе, который новоиспеченный министр намерен выбрать в качестве главы ведомства.

«У каждого предприятия, госоргана есть определенные планы и мероприятия, принятые стратегические задачи, среднесрочные, и задачи, которые необходимо решить в первую очередь. Согласно этому будем двигаться дальше», - отметил он.

Н. Ногаев поделился мнением по поводу того, что сделал его предшественник на посту министра энергетики.

«Было сделано много. Я хотел бы сказать, что за время работы на какой-то определенной должности все вопросы этой отрасли или этой области нельзя единовременно решить и сказать: все, закончилось. Жизнь динамично идет, идет развитие, согласно плану развития территории, плана работы каждого госоргана принимаемые меры решаются системно», - подчеркнул глава ведомства.