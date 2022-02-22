Нурлан Ногаев поблагодарил медиков Мангистау за неустанный труд в борьбе с COVID-19

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Под председательством Нурлана Ногаева состоялось совещание по эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящее время в Мнгистауской области снизилось число заболевших вирусом «COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санитарно-эпидемиологическая ситуация Мангистауской области находится под постоянным контролем областного управления здравоохранения. Специалисты ведут ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе и находятся в тесном контакте с представителями соответствующих сфер.

В начале года количество инфицированных составило более 200 человек в сутки, а за последние сутки выявлен один случай заражения «COVID-19».

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе с 2020 года составляет 27 667 человек. С января 2021 года по настоящее время с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 23 967 человек. С января 2022 года по сегодняшний день – 4 188 человек. Количество выздоровевших людей составило 3 887 человек.

Сейчас в девяти инфекционных стационарах функционируют 280 коек. Количество больных в стационарах на 2 февраля составило 111 человек, а на сегодняшний день их количество снизилось на 36 человек, то есть на 32%.

Мангистауская область находится в «зеленой» зоне.

Аким области поблагодарил медицинских сотрудников за плодотворный труд, отметив, что, благодаря их работе, число заболевших в регионе снизилось, а ситуация остается стабильной.

«Мы считаем, что улучшение эпидситуации в регионе является результатом упорного труда медицинских специалистов, которые находятся на передовом рубеже борьбы с коронавирусом. Однако расслабляться еще рано. Учитывая поручения Министерства здравоохранения и риски возникновения повторных очагов заражения, мы должны усилить работу по вакцинации и ревакцинации населения», - сказал Нурлан Ногаев.

Напомним, в Мангистауской области ревакцинацию прошли 30 249 человек, больше всего среди них медиков, педагогов и работников правоохранительных органов.



