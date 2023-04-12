Нурлан Ногаев обратился к жителям Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава региона призвал жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Уважаемые мангистауцы, дорогие земляки! В этой непростой ситуации мы должны проявить выдержку и не принимать эмоциональных решений. Нагнетание напряжения в обществе, нарушение закона и правовых норм приведет к дестабилизации обстановки и не будет способствовать решению возникшей проблемы.

Уважаемые земляки, я обращаюсь к вам с призывом не допустить дестабилизации. Мы должны понимать, что ситуация должна решаться только в рамках закона. Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве. Сейчас важно не пойти на поводу провокаторов. Нельзя давать повод деструктивным элементам для расшатывания ситуации. У нас одна цель – чтобы люди работали, получали достойную заработную плату, были уверены в завтрашнем дне, чтобы человеческое достоинство сохранялось и уважалось. Для нас всех крайне важным является удержать ситуацию в рамках правового реагирования. И мы должны работать над этим. Нам всем нужна стабильность на наших предприятиях!

В священный месяц Рамадан будем вместе, будем сплоченными, будем едиными в сохранении стабильности и спокойствия! Мы с вами прошли многое благодаря нашим совместным усилиям. Уверен, что и это мы тоже преодолеем вместе», - сказал Нурлан Ногаев.





Как сообщалось, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена. Аким Жанаозена Айбек Косуаков обратился к собравшися на площади жителям. Лидеры протестующих в Астане нефтяников выступили с заявлением.

По информации пресс-службы КазМунайГаза, остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.