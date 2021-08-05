Нурлан Ногаев обеспокоен местным содержанием в нефтегазовых проектах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в режиме онлайн прошел форум по развитию местного содержания в проекте расширения Карачаганского месторождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

В нем приняли участие министр энергетики РК Нурлан Ногаев, аким ЗКО Гали Искалиев, генеральный директор КПО б.в. Джанкарло Рую, представители бизнеса, отраслевых ассоциаций и другие.

В своем выступлении министр энергетики отметил, что на сегодняшний день в Казахстане проводится плодотворная и целенаправленная работа по развитию местного содержания в трех ведущих нефтегазовых проектах. Нурлан Ногаев рассказал, что КПО успешно завершил проект по снятию производственных ограничений по газу, также на стадии завершения находится проект по строительству четвертого компрессора обратной закачки газа.

«Основное требование государства - это рациональное использование недр и обеспечение добычи полезных ископаемых с минимальным воздействием на окружающую среду. Эту задачу перед правительством ставит Елбасы и президент Казахстана», - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Однако, глава ведомства выразил обеспокоенность низкими показателями казахстанского содержания в товарах при закупе нефтегазового оборудования и запасных частей у крупных операторов. В 2011 году доля местного содержания в Карачаганакском проекте в закупках товаров, работ и услуг всего составляла около 38%, по итогам 2020 года показатели увеличились до 59%. При этом, по закупкам товаров доля казахстанского содержания по оперативным данным 2021 года составляет всего 10,08%.

«Это связано с тем, что заказчики не используют в полной мере все возможности местных производителей. При этом, на сегодняшний день, большинство казахстанских предприятий полностью соответствуют требованиям, которые предъявляют недропользователи, работающие в нефтегазовой сфере», - сказал Нурлан Ногаев.

«Нам всем нужно работать над решением этой проблемы - увеличением доли местного содержания, а также установлением адекватного уровня заработной платы у сотрудников отрасли - это поручения руководства страны и правительства.

В текущем году, по инициативе министерства энергетики в Казахстане был открыт международный центр развития нефтегазового машиностроения, который станет весомой поддержкой для производства на территории РК нефтегазового оборудования.

«Центр придаст новый позитивный импульс в работе над увеличением местного содержания. Это одно из стратегических направлений и приоритетных задач в работе нашего министерства, которое находится на постоянном контроле», - заключил министр.