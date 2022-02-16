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Нурлан Ногаев о безработице в Мангистау: Есть те, кто злоупотребляет служебными полномочиями

16 Февраля 2022 18:10
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Нурлан Ногаев о безработице в Мангистау: Есть те, кто злоупотребляет служебными полномочиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев прокомментировал вопросы занятости населения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, в регионе существует проблема безработицы. Но проблема решается в рамках государственных программ. Точно так же всех мангистаусцев или жанаозенцев нельзя устроить на работу в нефтегазовую отрасль. В свое время совместно с акиматом области, АО «КазМунайГаз» и местными нефтегазоперерабатывающими компаниями был разработан и принят алгоритм приема на вакансии. Со временем алгоритм показал свою эффективность. Мы будем продолжать работу в этом направлении», - сказал Нурлан Ногаев на онлайн-пресс-конференции.

Также глава региона отметил наличие проблем с трудоустройством в регионе.

«Иногда бывает так, что конкурс на вакансию не проходит открыто. Или есть моменты, когда ответственные лица злоупотребляют своими служебными полномочиями. Поэтому мы будем пересматривать вышеупомянутый алгоритм трудоустройства и держать вопрос в центре внимания. Таким образом мы обеспечим прозрачность в трудоустройстве», - сказал Нурлан Ногаев.

Аким заверил, что в первую очередь будут трудоустроены граждане, официально зарегистрированные в центре занятости.


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#Акимат   #Занятость   #Другие государственные органы   #Мангистауская область   #Общество   #Трудоустройство  
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Автор:

Серик Сабеков

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