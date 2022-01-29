Нурлан Ногаев: Нам нужно сделать наших детей конкурентоспособными

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - 28 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с инициативной группой граждан города Жанаозена и обсудил ряд социальных вопросов волнующих население, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Жители просили решить социальные вопросы, связанные с питьевой водой, безработицей, ценами на продукты питания и т.д.

В ходе совещания аким области отметил, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством утвержден Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года.

«В рамках плана, запланированного на пять лет, в регион планируется привлечь 2,1 трлн. тенге, будет реализовано 226 проектов, таких как строительство инженерных сетей, инфраструктуры, питьевой воды, современных школ и спортивных комплексов. Эти работы будут проделаны и в городе Жанаозене», - сказал Нурлан Ногаев.

По словам акима области, в Жанаозене ожидается реализация новых проектов в сфере образования и здравоохранения.

«Группа предпринимателей, работающая в сфере образования из города Нур-Султана, предложила взять в доверительное управление 10 школ Жанаозена. Они сами будут вкладывать денежные средства, предоставят все необходимые новые учебно-методические пособия и проведут ремонт. Рабочая группа также планирует предоставить местным педагогам опыт ведущих преподавателей, повысить квалификацию учителей и руководителей школ по ступеням, 10 лет проводить академическое и методическое сопровождение и создать условия для обучения и воспитания согласно государственным стандартам. Наша цель - обеспечить нашим детям лучшее образование, воспитать в них целеустремленность и дать им возможность найти себя в самых разнообразных сферах, не только в нефтяной отрасли. Нефть рано или поздно закончится, нам нужно думать о том, чтобы дети региона были конкурентноспособными и в других отраслях, таких как IT, к примеру.

Что касается здравоохранения, на средства компаний «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», «Озенмунайгаз» строится медицинский реабилитационный центр самого передового типа для всех жителей Жанаозена. В нем будет установлено новейшее медицинское оборудование. Центр планируется сдать в эксплуатацию в первой четверти текущего года», - сообщил аким области.

В завершение встречи глава региона отметил, что озвученные актуальные вопросы будут приняты во внимание и в соответствии с планом развития региона будут приняты соответствующие решения.