+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Ногаев: Нам нужно сделать наших детей конкурентоспособными

29 Января 2022 11:00
Поделиться:
Нурлан Ногаев: Нам нужно сделать наших детей конкурентоспособными

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - 28 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с инициативной группой граждан города Жанаозена и обсудил ряд социальных вопросов волнующих население, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новости по теме
Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
48 школ построят в Атырауской области При дистанционном обучении целесообразно использовать различные цифровые ресурсы – учитель Школьники ВКО со следующей недели начнут учиться в традиционном формате

Жители просили решить социальные вопросы, связанные с питьевой водой, безработицей, ценами на продукты питания и т.д.

В ходе совещания аким области отметил, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством утвержден Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года.

«В рамках плана, запланированного на пять лет, в регион планируется привлечь 2,1 трлн. тенге, будет реализовано 226 проектов, таких как строительство инженерных сетей, инфраструктуры, питьевой воды, современных школ и спортивных комплексов. Эти работы будут проделаны и в городе Жанаозене», - сказал Нурлан Ногаев.

По словам акима области, в Жанаозене ожидается реализация новых проектов в сфере образования и здравоохранения.

«Группа предпринимателей, работающая в сфере образования из города Нур-Султана, предложила взять в доверительное управление 10 школ Жанаозена. Они сами будут вкладывать денежные средства, предоставят все необходимые новые учебно-методические пособия и проведут ремонт. Рабочая группа также планирует предоставить местным педагогам опыт ведущих преподавателей, повысить квалификацию учителей и руководителей школ по ступеням, 10 лет проводить академическое и методическое сопровождение и создать условия для обучения и воспитания согласно государственным стандартам. Наша цель - обеспечить нашим детям лучшее образование, воспитать в них целеустремленность и дать им возможность найти себя в самых разнообразных сферах, не только в нефтяной отрасли. Нефть рано или поздно закончится, нам нужно думать о том, чтобы дети региона были конкурентноспособными и в других отраслях, таких как IT, к примеру.

Что касается здравоохранения, на средства компаний «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», «Озенмунайгаз» строится медицинский реабилитационный центр самого передового типа для всех жителей Жанаозена. В нем будет установлено новейшее медицинское оборудование. Центр планируется сдать в эксплуатацию в первой четверти текущего года», - сообщил аким области.

В завершение встречи глава региона отметил, что озвученные актуальные вопросы будут приняты во внимание и в соответствии с планом развития региона будут приняты соответствующие решения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Мангистауская область  
Поделиться:
Новости по теме
Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
48 школ построят в Атырауской области
При дистанционном обучении целесообразно использовать различные цифровые ресурсы – учитель
Школьники ВКО со следующей недели начнут учиться в традиционном формате
Популярное
1 О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
2 Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
3 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
4 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
5 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
6 Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив