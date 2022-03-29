Нурлан Ногаев: Нам необходимо формировать культуру потребления воды

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось выездное совещание в стенах опреснительного завода «Каспий», на котором обсуждались вопросы обеспечения населения питьевой водой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе 4-часового собрания с докладами о проделанной работе и существующих проблем в сфере водоснабжения выступили акимы города Актау, Каракиянского, Тупкараганского и Мунайлинского районов, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев, директор опреснительного завода «Каспий» Нурлыбай Аккулов. Был обсужден ряд вопросов, касающихся увеличения объёмов производства питьевой воды, качества продукта, рационального использования населением воды и многое другое.

«Самой главной проблемой нашего региона является растущий дефицит воды. От воды зависит продовольственная безопасность нынешнего и будущих поколений. Однако наши ресурсы пресной воды сокращаются с угрожающей быстротой. И если данный вопрос мы не решим сейчас, то он будет только нарастать. Питьевая вода мангистауцам достается с большим трудом. Мы должны ценить это. Не секрет, что многие люди питьевую воду используют для мытья автомобилей, полива дворовых территорий и так далее. Это большая ошибка. Нам необходимо формировать культуру потребления питьевой воды. Мы должны уметь тратить воду с умом и тем самым, заботиться о нашем будущем поколении», - сказал Нурлан Ногаев.

В ходе собрания выступили специалисты отделов ЖКХ и ГКП «Турмыс сервис», «Маңғыстау жылу». Помимо этого, поднята была тема, касающаяся долга коммунальных предприятий перед опреснительным заводом «Каспий».

«Опреснительный завод «Каспий» ГКУ «Турмыс сервис» реализует 1 кубометр воды по 196,9 тенге. Однако согласно утверждённому тарифу ГКП «Турмыс сервис», 1 кубометр воды жителям Каракиянского района продается за 167 тенге. Это, безусловно, с каждым разом увеличивает сумму уже имеющегося долга коммунального предприятия перед опреснителем заводом «Каспий». В настоящее время долг ГКП «Турмыс сервис» достиг до 173 млн. тенге. Стоит отметить, что в сельской местности 1 кубометр питьевой воды покупают всего лишь по 30 тенге. А оставшуюся сумму субсидирует государство. При этом жители сельских населенных пунктов должны правильно понимать оказываемую государством помощь. Нельзя воду тратить беспечно», - сказал аким Каракиянского района Кыдырберды Беков.

Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам по обеспечению население качественной питьевой водой.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время визита в Мангистаускую область в сентябре прошлого года поручил в срочном порядке разработать оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром». Было также поручено увеличить мощность опреснительного завода «Каспий». Данные проекты мы должны успеть завершить до конца 2022 года. Призываю всех, кто имеет причастие к делу обеспечения водой сфокусироваться на этой задаче и отнестись с большой ответственностью», - добавил Нурлан Ногаев.

Помимо этого, аким области ознакомился с деятельностью опреснительного завода «Каспий». Директор предприятия Нурлыбай Аккулов главе региона доложился каким образом получают и опресняют морскую воду, через какие этапы очистки многоступенчатой системы проходит вода на пути к населению.

В 2020 году в рамках исполнения протокольного поручения правительства было получено заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Расширение опреснительного завода «Каспий» в г. Актау по увеличению производства с 20 000 до 40000 м3 питьевой воды в сутки». Общая стоимость проекта составила 12,6 млрд. тенге. Из них на 7,55 млрд. тенге направлены на приобретение опреснительных установок, остальные 4,49 млрд. тенге – на строительно-монтажные работы. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены на 50%. Сдать в эксплуатацию готовый проект планируется в конце текущего года.

В целях решения проблемы дефицита питьевой воды в регионе в комплексный план развития Мангистауской области включены 9 крупных проектов.

1) На строительство опреснительного завода на месторождении «Каражанбас» АО «КазМунайГаз» 17,0 тыс. куб. м. воды в сутки за счет инвестора выделено 18 млрд. тенге, а за счет АО «Каражанбасмунай» для инженерных сетей выделено 3 млрд. тенге. Завершено строительство на 74%, строительно-монтажные работы будут завершены примерно в августе 2022 года. В результате жителям области будет доставлено 17,0 тыс. м3 питьевой воды в сутки из водопровода «Астрахань-Мангышлак».

2) Общая стоимость проекта «Расширение опреснительного завода» Каспий» в г. Актау по увеличению производства 40000 м3 питьевой воды в сутки» составляет 12,6 млрд. тенге. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» в 2019-2022 годах из республиканского бюджета было выделено 12,1 млрд. тенге. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Проект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

3) Ведется разработка проекта «строительство опреснительного завода мощностью 20 000 м3 в сутки в г. Актау». На государственную экспертизу документ направляется до 10 апреля 2022 года. Период реализации проекта-2022-2023 годы.

Стоимость проекта составляет около 4,0 млрд. тенге.

4) Получено заключение государственной экспертизы технико-экономического обоснования проекта «строительство опреснительного завода мощностью 50,0 тыс. куб. м в сутки в селе Кендерли». Общая стоимость проекта составила 87,8 млрд. тенге. Период реализации проекта-2022-2024 годы.

Сейчас проект реализует АО «КазМунайГаз».

5) На разработку ПСД проекта из местного бюджета в 2021 году для строительства опреснительных установок дополнительной мощностью 24,0 тыс. куб. м в сутки на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» выделено 10,0 млн. тенге. Договорная стоимость проекта 32 239,132 тыс. тенге. Данный проект полностью передан на государственную экспертизу. Период реализации проекта-2022-2024 годы. Стоимость проекта составляет около 18,9 млрд. тенге.

6) На разработку ТЭО проекта «строительство опреснительного завода «Каспий» производительностью 60 тыс. м3 / сут с доведением общей производительности до 100 тыс. м3 / сут (III очередь). В 2021 году из местного бюджета выделено 11,0 млн. тенге. Проектировщиком определено ТОО «проектно-строительный институт Каз Нур», ТЭО которого планируется загрузить на государственную экспертизу в конце апреля 2022 года. Период реализации проекта 2022-2025 годы.

Стоимость проекта составляет около 25 млрд. тенге.

7) Проектно-сметная документация проекта «строительство опреснительной установки мощностью 5,0 тыс. кубометров воды в сутки в городе Форт-Шевченко» разработана акиматом Тупкараганского района и направлена на государственную экспертизу.

Период реализации проекта-2022-2023 годы. Стоимость проекта составляет около 7,0 млрд. тенге.

8) Проектно-сметная документация проекта «строительство опреснительной установки мощностью 10,0 тыс. куб. м в сутки в населенных пунктах Акшукур и С. Шапагатов Тупкараганского района» на рассмотрение Государственной экспертизы планируется направить в мае 2022 года. Период реализации проекта-2023-2024 годы.

Стоимость проекта составляет около 10,0 млрд. тенге.

9) По проекту «строительство опреснительного завода и водовода мощностью 80,0 тыс. куб. м в сутки в селе Боранкул Бейнеуского района»: в селе Боранкул Бейнеуского района имеются подземные воды прилегающего месторождения с запасом 104,0 тыс. куб. м в сутки. Предложен проект строительства завода по опреснению воды с месторождения. Планируется разработка ПСД проекта. Период реализации проекта-2024-2025 годы. Стоимость проекта составляет около 90,0 млрд. тенге.

Отмечается, что реализация данных проектов позволит полностью ликвидировать дефицит питьевой воды в регионе.