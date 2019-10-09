Нурлан Нигматуллин: За свою бездеятельность чиновники понесут персональную ответственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин поднял вопрос повышения ответственности за выполнение программ, на которые выделяются средства из госбюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» депутаты поинтересовались, в частности, ходом выполнения проекта «Жас маман», направленного на модернизацию колледжей и вузов по наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

Выяснилось, что предусматривается сокращение средств по проекту, поскольку вовремя не утверждены Правила, определяющие порядок его реализации.

Напомнив, что поручение Правительству разработать эту программу было дано Первым Президентом Казахстана-Елбасы еще в начале текущего года на открытии Года молодежи. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Правительство так и не приступило к его выполнению.

При этом председатель Мажилиса акцентировал внимание на длительных процедурах подготовки и согласования, в результате чего порядок реализации программы утвержден соответствующим приказом Министерства образования только в сентябре.

«Вызывает возмущение сама причина неисполнения – это банальная волокита при разработке и согласовании порядка реализации программы. Получается, почти 9 месяцев ушло на согласование одного документа. За это время женщина успевает выносить ребёнка! А вы один приказ «родить» не можете. Считаю, что это яркий пример бюрократической волокиты при реализации важнейшей программы, затрагивающей интересы молодых людей. Год молодёжи уже подходит к концу, а вы только проснулись», - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, проект, по которому во всех областях уже должны обучать специалистов по 100 востребованным профессиям, даже не начат, а миллиарды тенге всё это время пролежали в Министерстве образования мёртвым грузом.

При этом Нурлан Нигматулин поднял вопрос повышения ответственности государственных служащих.

«Наведите порядок, разберитесь, кто у вас в министерстве был ответственным за разработку и прохождение приказа в государственных органах, - обратился спикер Мажилиса к министру образования и науки. – И если они являются членами партии Nur Otan, мы, в свою очередь, обратимся к руководству партии от имени парламентской фракции с предложением о персональной ответственности этих лиц. Нельзя просто соглашаться и прощать чью-то бездеятельность и безответственность, особенно, когда речь идёт о поручениях руководства партии и страны. Это касается всех государственных органов», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.