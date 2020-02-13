Нурлан Нигматулин: Здоровье народа – это залог благополучия и процветания страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией Всемирной организации здравоохранения во главе директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Поздравив Х. Клюге с избранием на должность, спикер Мажилиса выразил уверенность в расширении плодотворного сотрудничества нашей страны с ВОЗ.
Нурлан Нигматулин подчеркнул, что для руководства Казахстана укрепление здоровья нации выступает одной из важнейших задач национальной политики. Реализуемый в нашей стране комплекс мер включает в себя создание высокотехнологичных медицинских центров, внедрение системы ОСМС, совершенствование отечественного законодательства и др.
Говоря о сотрудничестве с ВОЗ, председатель Мажилиса отметил эффективное взаимодействие в области оказания первичной медико-санитарной помощи, внедрения передовых технологий, повышения квалификации работников системы здравоохранения.
По словам Нурлана Нигматулина, принятая в 2018 году в Казахстане Астанинская декларация по первичной медико-санитарной помощи подтвердила актуальность развития данной области как флагмана всей системы здравоохранения.
На встрече особое внимание уделено Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», который сейчас находится в работе Мажилиса.
Отметив, что данный законопроект вызывает оживленные дискуссии в обществе, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что депутаты широко обсуждают его нормы на различных диалоговых площадках.
«Помимо депутатов и представителей госорганов, в состав рабочей группы по проекту Кодекса о здоровье вошли представители НПО, общественных организаций и ассоциаций сферы здравоохранения, ученые, врачи, специалисты в сфере медицинского образования. Конечный результат, несомненно, будет основываться на консенсусе с учетом мнения всех слоев общества. Депутаты заинтересованы, чтобы после принятия новый кодекс на деле обеспечил доступность медицинских услуг и повысил их качество. Конечно же, все мы понимаем, что здоровое общество – это залог благополучия и процветания любого государства», - подчеркнул спикер Мажилиса.
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