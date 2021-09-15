Нурлан Нигматулин: защита прав детей – это общая ответственность всего общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения на пленарном заседании законопроекта по вопросам защиты прав ребенка высказался за закрепление на законодательном уровне действенных мер ответственности за буллинг и кибербуллинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения разработанных депутатами законодательных поправок относительно защиты прав ребенка особое внимание уделено вопросам буллинга и кибербуллинга.

Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить понятие «травля (буллинг)», а также компетенцию Министерства образования и науки по разработке и утверждению Правил ее профилактики в образовательном процессе.

Согласившись с необходимостью разработки Правил и инструкций, вместе с тем Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил сомнение в эффективности только данных мер и высказался за выработку конкретных механизмов борьбы с кибербуллингом.

«В последние годы буллинг, и особенно кибербуллинг, стал представлять большую общественную опасность, приводит к серьезным последствиям, всё чаще становится причиной суицидов. В возрастной категории до 18 лет в прошлом году было 143 суицида и 306 попыток суицида. А только за полгода нынешнего уже 105 суицидов и 193 попытки. Понятно, что есть случаи по семейно-бытовым причинам, но немалая доля связана с буллингом. Всё это говорит о том, что здесь нужны действенные меры ответственности за совершение противоправного деяния, коим является булинг», - считает Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса отметил, что в данном случае на практике «не работают» механизмы рассмотрения буллинга и кибербуллинга в рамках статей, касающихся оскорбления и клеветы. Нурлан Нигматулин также напомнил, что при рассмотрении ужесточения ответственности за браконьерство в отношении редких животных правоохранительные органы выступили за усиление наказания и выводу этой категории преступлений в отдельный состав.

«Наверное, и здесь необходимо проявить ту же принципиальность и строгость закона, как вы проявили в борьбе против браконьерства. Потому что эти преступления (против детей) не менее резонансны, чем браконьерство, и имеют не меньшую общественную опасность и значимость», - сказал Нурлан Нигматулин, обратившись к представителям Генеральной прокуратуры и МВД.

По словам спикера Мажилиса, не обязательно говорить об уголовной ответственности.

«Никто не ставит целью криминализировать детское население. Речь можно вести об административной ответственности. Но какие-то шаги делать уже пора. До второго чтения и рабочей группе, и профильному Комитету совместно с соответствующими государственными органами надо отработать эти вопросы и внести свои предложения по конкретному механизму ответственности за травлю детей. При этом не забудьте посоветоваться с гражданским обществом», - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Депутаты также подняли вопрос и относительно своего предложения увеличить возраст пребывания детей-сирот в домах ребенка системы здравоохранения с трех до шести лет. В настоящее же время дети-сироты при достижении трех лет переводятся из домов ребенка в детские дома системы образования, а дети с особыми потребностями – в учреждения системы социальной защиты населения.

Однако Министерство образования и науки, ссылаясь на необходимость реализации «пилотного проекта», предлагает отсрочить принятие соответствующей законодательной нормы на пять лет.

«Предложение о «пилоте» – не что иное, как бюрократический приём, чтобы отодвинуть решение вопроса. И это, в конечном счёте, может отразиться на судьбах ни в чём неповинных детей, которые и так остались без родителей. Сегодня содержание как домов ребенка, так и детских домов уже финансируется за счет местных бюджетов. Поэтому фактически речь идет, по большому счету, о перераспределении финансовых потоков», - отметил Нурлан Нигматулин, поручив рабочей группе до второго чтения доработать норму.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, спикер Мажилиса отметил общественную значимость законопроекта:

«Нормы законопроекта вызваны современными реалиями, вызваны цифровой эпохой. Эти нормы вызваны самой жизнью. И рассматривая данный законопроект, мы тем самым приступаем к реализации поручения Главы государства по законодательной защите граждан от травли в Интернете», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, нужны системные меры и комплексный подход с участием всех заинтересованных госорганов, педагогов и родительской общественности.

«Что касается депутатского корпуса, то мы готовы принять все необходимые законодательные нормы по совершенствованию механизма защиты прав детей», - резюмировал Нурлан Нигматулин.



