РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:47, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Законопроект усиливает ответственность арендаторов за состояние сельхозземель

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что законодательные поправки по вопросам развития земельных отношений - еще один важный шаг в решении актуальных вопросов этой сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Законопроект в первом чтении одобрен сегодня депутатами Мажилиса на пленарном заседании Палаты.

    Законопроект разработан в целях исполнения поручения Главы государства и по итогам деятельности Комиссии по земельной реформе, специально созданной для обсуждения основных проблемных вопросов в сфере земельных отношений и выработки рекомендаций по ним.

    Так, Земельной комиссией принято решение о сохранении института аренды земель сельхозназначения для отечественных землепользователей и об отложении на пять лет действия норм Земельного кодекса по предоставлению сельскохозяйственных земель в частную собственность казахстанцам.

    Также предусматривается возврат функций по госконтролю использования и охраны земель от местных исполнительных органов Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

    Как отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, восстановление на законодательном уровне единой вертикали по принципу «центр-область-район» позволит обеспечить четкий контроль рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

    «Законопроект способствует решению проблемы дефицита пастбищ, необходимых для выпаса личного скота, ужесточает контроль за использованием и охраной земель, повышает доступность и открытость информации по земельным участкам. В целом, результатом принятия и реализации данного закона станет урегулирование аренды земель сельхозназначения и усиление государственного контроля за использованием земель, как того требует руководство страны», - резюмировал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув при этом, что в работе Комиссии по земельной реформе, а также над нормами законопроекта активное участие приняли депутаты всех парламентских фракций, депутаты АНК и представители общественности, эксперты.

    Законопроектом также предусматривается возможность отчуждения права аренды земель сельхозназначения казахстанцами без выкупа у государства. При этом запрет на предоставление таких земель в субаренду сохраняется. Местному населению, проживающему в регионе не менее 5 лет, предоставляется преимущественное право на получение земельного участка сельхозназначения в аренду путём присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям.



    Теги:
    Парламент Земельный вопрос (законопроекты) Главная Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!