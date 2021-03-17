Нурлан Нигматулин: Законопроект призван обеспечить эффективность закупок квазигоссектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что законопроект «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» будет способствовать формированию эффективной и прозрачной системы закупок в этом секторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Законопроект с сопутствующими поправками сегодня одобрили в первом чтении депутаты Мажилиса на пленарном заседании.

В ходе обсуждения законодательных норм депутаты подняли ряд вопросов, которые, в частности, касались механизмов сокращения доли закупок из одного источника. Мажилисмены поинтересовались у министра финансов, как будет исполняться соответствующее поручение Главы государства, если в законопроекте предусматривается такой способ закупок, но не прописаны основания для их осуществления. Вместе с тем указано, что основания и порядок будут определяться правилами закупок, утверждаемыми министерством финансов.

Акцентировав внимание в целом на проблеме закупок из одного источника, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность того, что всё же Правила будут утверждаться министерством финансов.

«Конечно, хорошо, если бы все нормы законов были прямого действия, но у нас в стране субъекты квазигосударственного сектора имеют, как правило, разновекторный, многоотраслевой характер. И необходимо учитывать специфику их деятельности. Поэтому, наверное, надо согласиться с подходом Правительства: сделать базовый закон, а регулирование отдать правилами другим нормативным документам», - считает Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса привёл цифры, согласно которым, к примеру, холдинг «КазАгро» в 2018-2020 гг. из одного источника производил 98% закупок, национальная компания «Kazakh Tourism» - в 2018-2019 гг. – 100%, а в 2020 г – 98%. Эти компании руководствуются своими правилами.

Тогда как Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках новой модели управления закупками согласовывает свои Правила закупок с Правительством. В результате удалось снизить долю закупок из одного источника с 87% в 2018 г. до 21% в 2020 г.

По мнению Нурлана Нигматулина, после принятия закона ситуация должна измениться, так как его нормы будут регулировать деятельность не только Фонда «Самрук-Казына», холдингов «Байтерек», «КазАгро», но и 253 национальных компаний и их дочерних организаций, где общая сумма закупок ежегодно составляет порядка 3,5 триллиона тенге.

Спикер Мажилиса выразил уверенность, что предложение Правительства позволит, с одной стороны, обеспечить прозрачность и контролируемость закупок субъектов квазигосектора, а с другой – гибкость и эффективность таких закупок.

«Во всех этих вопросах вместе с этими компаниями квазигоссектора и Правительство будет нести всю полноту отвесности за организацию закупок», - отметил Нурлан Нигматулин.

Депутаты также предлагают закрепить в законопроекте норму, устанавливающую конкретный срок оплаты поставщикам, не превышающий 30 рабочих дней. По словам мажилисменов, в пояснительной записке к законопроекту такая норма предлагается, однако в самом законопроекте отсутствует.

«Депутаты правильно ставят вопрос, что должен быть установлен конкретный срок оплаты. В данном случае 30 рабочих дней. Работа выполнена, товар получен, акт приёмки подписан – надо платить и платить надо вовремя. Здесь необходим баланс прав и ответственности заказчика и поставщика», - согласился с предложением депутатов спикер Мажилиса.

По итогам обсуждения Нурлан Нигматулин подчеркнул важность законопроекта, имеющего большое значение сейчас, в период восстановления активности нашей экономики.

«Главная идеология этого законопроекта состоит в том, чтобы способствовать формированию эффективной и прозрачной системы закупок квазигосударственного сектора. Причём – с безусловным приоритетом отечественных товаропроизводителей. Это позволит, во-первых, максимально загрузить производственные мощности казахстанских предприятий. И во-вторых, не только сохранить, но и создать рабочие места», - резюмировал спикер Мажилиса.

При этом, по словам Нурлана Нигматулина, до второго чтения предстоит доработать нормы с учётом состоявшегося обсуждения, а Правительству в лице Министерства финансов совместно с квазигосударственным сектором после принятия законопроектов – разработать и утвердить весь перечень необходимых нормативных документов.