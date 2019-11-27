Нурлан Нигматулин: за 30 лет руководства Елбасы в Казахстане осуществлены полномасштабные реформы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин высказался о результатах введения около 30 лет назад Института президентства в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема сегодняшней конференции звучит, как «Институт президентства: казахстанская модель». Выбор данной тематики неслучаен, закономерен и актуален. В апреле следующего 2020 года исполняется ровно 30 лет с момента официального введения Института президентства в Казахстане. Таким образом, выбор президентской формы правления был одним из первых шагов на непростом пути обретения Казахстаном своей Независимости. Верховным советом Казахской ССР 24 апреля 1990 года был принят закон об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахской ССР», - напомнил Нурлан Нигматулин на международной парламентской конференции «Институт президентства: казахстанская модель», приуроченной ко Дню Первого Президента РК.





По его словам, главными предпосылками учреждения института президентства стали становление рыночных экономических отношений, ликвидация однопартийности, последовательное внедрение принципов разделения власти.

«В этих условиях острой необходимостью являлось скорейшее проведение кардинальных политических и экономических преобразований с обязательным сохранением и укреплением президентского строя, прав, свобод и безопасности граждан. Вот такая непростая и многоплановая задача стояла в то время перед руководством страны. Вполне закономерно, что институт президентства в Казахстане имеет свои особенности, свои характерные черты. И определяющей особенностью казахстанской модели, несомненно, является его ярко выраженный личностный характер», - отметил спикер Мажилиса.

Он также напомнил, что буквально через две недели исполнится 28 лет со дня обретения независимости РК.

«И хотя с точки зрения исторической науки и политической практики это совсем небольшой срок, но по свершениям, достижениям и успехам пройденный нами путь равен векам. Это были годы побед и достижений, годы упорного труда всего народа и безудержного стремления двигаться вперед. За 30 лет под руководством Первого Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева осуществлены полномочные реформы во всех сферах, результатом которых устойчивый рост экономики, справедливая социальная политика, демократизация жизни нашего общества», - заключил Нурлан Нигматулин.