Нурлан Нигматулин выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что Парламентской Ассамблее ОДКБ необходимо максимально адаптировать свою деятельность к нынешним условиям и формировать законотворческую повестку в русле решений глав государств-членов ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Своим мнением спикер Мажилиса поделился, выступая в формате видеоконференции на заседаниях Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, перед парламентариями ПА ОДКБ стоят задачи по нормативно-правовому обеспечению деятельности системы коллективной безопасности с учетом итогов недавнего Душанбинского Саммита ОДКБ.

В связи с этим председатель Мажилиса акцентировал внимание на актуальности инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении должности Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

«Недавнее учреждение этой должности, а также принятие нами сегодня модельного закона «О миротворческой деятельности и миротворческих силах» является весьма своевременным и важным шагом дальнейшего развития миротворческого потенциала ОДКБ», - считает Нурлан Нигматулин.

В целом же, при разработке модельных законов и рекомендаций ПА ОДКБ, по словам спикера Мажилиса, важно придерживаться прагматичного подхода.

«Когда главы наших государств на заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ принимают конкретные решения, наша с вами задача – обеспечить их практическую реализацию на законодательном уровне», - отметил Нурлан Нигматулин, обращаясь к коллегам-участникам заседаний.

Речь также шла об инициативах Главы государства в области обеспечения биологической безопасности, а также о ситуации в Афганистане.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Казахстан по инициативе Президента Казахстана ведет работу по различным направлениям, оказывая помощь для недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.

При этом Нурлан Нигматулин предложил посвятить афганской проблематике отдельное обсуждение с участием парламентариев стран региона, а также международных экспертов, политологов и специалистов в этой области.

В заседании приняли участие члены ПА ОДКБ – руководители и представители парламентов и их палат Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также, в качестве наблюдателей, Сербии.



