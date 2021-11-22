Нурлан Нигматулин выступил на международной конференции «Елбасы. Независимость. Парламент»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева обеспечили стабильное развитие Казахстана. Об этом заявил сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, открывая Международную парламентскую конференцию «Елбасы. Независимость. Парламент», посвящённую Дню Первого Президента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Организованный Мажилисом парламентский форум, который стал уже традиционным, начал свою работу в Нур-Султане.

Говоря о знаменательной дате - 30-летии Независимости, которую Казахстан отмечает в этом году, спикер Мажилиса подчеркнул исключительную роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становлении и успешном развитии нашей страны.

По словам Нурлана Нигматулина, именно благодаря стратегическому курсу Елбасы Казахстан из периферийной республики Советского Союза стал полноправным членом мирового сообщества, региональным лидером, современным государством с сильной экономикой и стабильным обществом.

Напомнив о глубочайшем экономическом кризисе и финансовой дестабилизации, с которым столкнулся Казахстан в начале 90-х годов, спикер Мажилиса отметил, что стране предстояло фактически «с нуля» выстроить эффективную управленческую вертикаль, отвечавшую потребностям нового времени.

«Первый Президент Казахстана поставил во главу угла обеспечение благосостояния сограждан, для чего предложил сконцентрироваться, в первую очередь, на экономических реформах. Сегодня формула Назарбаева «Сначала экономика, потом - политика» стала уже эталоном государственного кризис-менеджмента», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

В числе решений того периода – внедрение рыночных механизмов, введение национальной валюты, создание Национального фонда и другое.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на развитии казахстанского парламентаризма, который в этом году отмечает 25-летие.

По словам председателя Мажилиса, казахстанский парламентаризм есть и показатель, и результат эволюционных процессов политической жизни страны.

«На всех этапах развития парламентаризма ключевую роль играли и продолжают играть идеи, инициативы и решения Первого Президента Казахстана, который определил усиление роли и влияния законодательной власти как одну из важных задач становления и развития национальной государственности», - сказал Нурлан Нигматулин.

Говоря о казахстанской модели парламентаризма, спикер Мажилиса отметил его эволюцию с усилением демократизации на каждом этапе, среди которых - выбор нашей страной двухпалатной системы, возможность различных этносов иметь своих представителей в Парламенте посредством избрания депутатов Ассамблей народа Казахстана, многопартийность, перераспределение властных полномочий от Президента к Парламенту и Правительству.

Говоря о нынешнем развитии Казахстана, Нурлан Нигматулин отметил, что преемственность стратегического курса Елбасы сегодня обеспечивает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. При этом спикер Мажилиса подчеркнул важность и актуальность внедрения новых механизмов защиты прав человека, расширения гражданского участия и усиления общественного контроля. По словам Нурлана Нигматулина, проводимые политические реформы получают законодательную поддержку. Так, уже принят целый пакет законов, совершенствующих выборное законодательство и судебную систему. Изменения также коснулись законодательных актов о политических партиях, мирных собраниях, местного самоуправления.

«Несомненно, современный, успешно развивающийся Казахстан – это результат общих усилий всех казахстанцев, которые ещё на заре независимости доверили свою судьбу Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, его способности вовремя отвечать на запросы общества, проводить реформы на опережение и консолидировать нацию на достижение высоких целей. И сегодня Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, продолжая курс Елбасы, реализуя пакет политических реформ, выдвигает ряд важнейших инициатив для модернизации всех сфер жизни казахстанского общества. Всё это - тот запас прочности, который позволит Казахстану не только выстоять в этот непростой для всего мира период, но и добиться устойчивого роста экономики и повышения благосостояния казахстанцев, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Наряду с депутатами Сената и Мажилиса в Международной парламентской конференции принимают участие руководители и представители парламентов из Азербайджана, России, Словакии, Турции, Узбекистана, Европейского Парламента, а также представители международных организаций и эксперты.