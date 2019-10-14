Нурлан Нигматулин выступил на Ассамблее Межпарламентского Союза в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выступил на заседании 141-ой Ассамблеи Межпарламентского Союза в Сербии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Главной темой нынешней встречи парламентариев со всего мира стали вопросы укрепления международного права, в том числе роль и механизмы парламента, а также вклад регионального сотрудничества.

Спикер Мажилиса отметил, что в настоящее время, когда все чаще подрывается международное партнёрство и сотрудничество, нарушаются не только многолетние межгосударственные соглашения, но и даже резолюции Организации Объединённых Наций, круг вопросов, вынесенных на обсуждение МПС актуален и необходим.

«И в связи с этим особо хочу подчеркнуть, что благодаря своему Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву, стратегический курс которого продолжает сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придерживается и впредь будет соблюдать базовые принципы международного права», - сказал Нурлан Нигматулин, выступая на пленарном заседании 141-ой Ассамблеи МПС.

Спикер Мажилиса напомнил, что наша страна инициирует диалоговые площадки для разрешения региональных и глобальных конфликтов исключительно в рамках международно-признанных переговорных форматов, прилагает усилия для достижения мира без ядерного оружия.

По словам Нурлана Нигматулина, для Казахстана, расположенного на стыке двух частей света – Европы и Азии, особое значение имеет развитие регионального сотрудничества.

«Очевидно, что парламенты с их возможностями и механизмами работы могут внести значительный вклад в соблюдение и укрепление принципов международного права», - сказал председатель Мажилиса.

Среди механизмов – парламентская дипломатия, важность которой подтверждена и итогами 4-го форума спикеров парламентов стран Евразии, прошедшего в сентябре т.г. в Нур-Султане.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание международных парламентариев на основных предложениях, высказанных на форуме Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые позволят укрепить и развивать сотрудничество именно на основе норм международного права.

Прежде всего, это прозвучавшая инициатива созыва Международной конференции ООН высокого уровня по переподтверждению базовых принципов международного права.

«В свою очередь, парламентарии-участники Межпарламентского союза могли бы провести законодательные дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли Устава ООН», - сказал Нурлан Нигматулин.

Важным выступает также гармонизация правовых актов, что позволит скоординировать общие усилия в борьбе с угрозой терроризма, продажей наркотиков через Интернет, позволит разработать правовую базу при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху.Укреплению норм международного права также способствует и ратификация парламентами международных договоров и соглашений.«В связи с этим призываю своих коллег поддержать новый Договор ООН о запрещении ядерного оружия и приложить все силы для его ратификации странами – участницами Межпарламентского союза. Казахстан подписал и ратифицировал данный договор в июле этого года в качестве жеста, подтверждающего нашу приверженность достижению мира без ядерного оружия», - обратился Нурлан Нигматулин к участникам 141-ой Ассамблеи МПС.

Спикер Мажилиса также выразил уверенность, что решение таких глобальных вопросов, как укрепление международного права и развитие регионального сотрудничества, требует от всех стран мира совместных усилий и скоординированных действий.

«Мы должны максимально эффективно использовать потенциал межпарламентского сотрудничества в интересах унификации национальных законодательств в соответствии с фундаментальными международными нормативно-правовыми документами, в первую очередь, конвенциями Организации Объединённых Наций», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.