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Нурлан Нигматулин выступил на активе Западно-Казахстанской области

9 Декабря 2021 17:24
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Нурлан Нигматулин выступил на активе Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - О достижениях страны и региона за 30 лет Независимости говорили сегодня на активе Западно-Казахстанской области. На активе выступил и по поручению Президента Казахстана вручил государственные награды особо отличившимся западноказахстанцам председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Поздравляя жителей области с юбилейной датой, спикер Мажилиса подчеркнул, что пройденный нашей страной путь и достигнутые за 30 лет успехи – пример созидательного труда всех казахстанцев и перспективности инициатив руководства страны.

«На протяжении трёх десятилетий для казахстанцев Первый Президент-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев является ключевым гарантом динамичного развития страны, ведь именно его идеи с первых дней независимости обеспечили стабильность Казахстана», - сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на приоритетности социальных вопросов, которые всегда формировали и продолжают формировать политику государства.

«Сегодня в соответствии со стратегическим курсом Елбасы по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева осуществляется комплекс социально-экономических и политических реформ. Прежде всего, это блок социальных преобразований и антикризисных мер. Усилены меры для социальной защиты инвалидов и многодетных семей. Повышены заработные платы педагогов, врачей, стипендии студентов», - сказал Нурлан Нигматулин.

Говоря о развитии Западно-Казахстанской области с первых дней независимости, спикер Мажилиса подчеркнул промышленный и аграрный потенциал региона. Здесь заложены основы новой отрасли промышленности суверенного Казахстана – военного кораблестроения, большое значение для расширения транзитных возможностей страны имеет транспортно-логистическая инфраструктура области. Кроме того, регион – крупнейший экспортёр мяса в стране.

За особый вклад в развитие страны и региона западноказахстанцы к 30-летию Независимости Указом Президента награждены государственными наградами.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги главы строительной компании Александра Потиченко, орденом «Құрмет» - учителя школы-лицея Ольги Столяровой, врачей Светланы Есиркеп и Алби Тулегенова, зоотехника Максута Балкибаева. Кавалерами ордена «Еңбеқ Даңқы» III степени стали маляр Жангак Айболатова, пастух Батыргали Онаев. Среди награждённых медалью «Ерен еңбегі үшін» - ветеран труда Нариман Утешев, инженер Флора Понамарёва.

«Сейчас, когда страна вступает в четвёртое десятилетие своей независимости, перед Казахстаном стоят новые амбициозные цели и задачи. Для их достижения у нас есть всё: прочная основа, долгосрочная стратегия, новые инициативы руководства страны и, конечно же, созидательный труд всех казахстанцев», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.



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#Западно-Казахстанская область   #Мажилис   #Общество  
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