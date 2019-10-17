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Нурлан Нигматулин высказался за укрепление казахстанско-чешского межпарламентского сотрудничества
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радек Вондрачек, прибывший в Казахстан с официальным визитом, обсудили вопросы укрепления сотрудничества парламентариев двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.
Отметив, что Чехия – один из ключевых политических и экономических партнеров Казахстана среди стран Центральной и Восточной Европы, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет большое внимание углублению отношений с дружественной страной.
По словам Спикера Мажилиса, для развития двустороннего взаимодействия имеется большой потенциал в различных сферах, в т.ч. в здравоохранении, машиностроении, агропромышленных технологиях, «зеленой» энергетики.
Говоря о межпарламентском взаимодействии как важной составляющей двусторонних связей, Нурлан Нигматулин отметил заинтересованность казахстанских парламентариев в укреплении диалога с чешскими коллегами. Совместная работа профильных комитетов и групп по сотрудничеству, по словам Председателя Мажилиса, позволит обмениваться опытом законотворческой деятельности, прежде всего, по вопросам социальной политики и образования, а также инновационного развития и цифровизации экономики.
В свою очередь Радек Вондрачек высоко оценил уровень казахстанско-чешских отношений.
Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что визит Спикера Палаты депутатов Парламента Чехии придаст существенный импульс всестороннему углублению долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.
В заключение встречи Председатель Мажилиса поздравил своего коллегу с Днем государственности, который отмечается в Чехии 28 октября, и пожелал дружественной стране благополучия и процветания.
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