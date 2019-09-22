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вчера 15:15
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Нурлан Нигматулин высказался за развитие межпарламентских отношений с Катаром
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с главой Консультативного Совета Катара Ахмадом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом, который находится в Казахстане в рамках участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Отметив, что Катар – важный партнер нашей страны, Нурлан Нигматулин приветствовал участие своего катарского коллеги в парламентском форуме «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».
По словам председателя Мажилиса, масштабная встреча парламентариев станет эффективным механизмом дальнейшего углубления и расширения межпарламентского сотрудничества.
В свою очередь председатель Консультативного Совета Ахмад бен Абдалла бен Заид Аль Махмуд подчеркнул важность 4-го совещания спикеров и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних межпарламентских отношений.
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