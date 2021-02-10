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    11:56, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин высказался за равномерную представленность Казахстана в интеграционных структурах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за соблюдение принципа равномерной представленности Казахстана в рабочих органах интеграционных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения ратификационных поправок в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза депутаты акцентировали внимание на том, что в рамках Объединенной коллеги по различным направлениям из 10 рабочих групп только одну возглавляет казахстанская сторона, а 9 – представители России.

    Отметив важность этого вопроса для отстаивания интересов Казахстана, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что депутаты проводят большую работу, для того чтобы менять подходы во всех парламентских интеграционных объединениях.

    «Теперь там практически полная ротация. Этого необходимо добиваться и в рабочих органах. Это все результат договорного процесса, когда готовится документ, когда ведут переговоры с нашей стороны «беззубые» переговорщики, это всё уступают. Это необходимо поправлять», - сказал Нурлан Нигматулин.


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