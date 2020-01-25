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Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

25 Января 2020 15:23
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Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграмму соболезнования председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу в связи с землетрясением на востоке страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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«От себя лично и от имени депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям погибших в результате сильного землятресения в Турции, приведшего к человеческим жертвам», - написал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса передал слова скорби родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.


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Ключевые слова: Мажилис,
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