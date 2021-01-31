Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Дорофеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования семье Михаила Дорофеева, скончавшегося сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

«От себя лично и от имени депутатского корпуса выражаем искренние соболезнования по случаю безвременной кончины известного журналиста, замечательного человека Михаила Дорофеева.

Будучи высокопрофессиональным медиаменеджером, проявляя активную гражданскую позицию, в том числе и как член Национального совета общественного доверия, Михаил Дорофеев внёс значимый вклад в развитие отечественной журналистики, в развитие демократических процессов в нашей стране», - отметил Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса также подчеркнул вклад Михаила Дорофеева в оперативное и объективное освещение законодательной деятельности депутатского корпуса.

«Мы были знакомы с Михаилом Викторовичем, и в моей памяти он навсегда останется искренним, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела, истинным патриотом Казахстана. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», - отметил Нурлан Нигматулин.

Как сообщалось ранее, ушел из жизни главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев.



