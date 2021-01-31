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    22:37, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Дорофеева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования семье Михаила Дорофеева, скончавшегося сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

    «От себя лично и от имени депутатского корпуса выражаем искренние соболезнования по случаю безвременной кончины известного журналиста, замечательного человека Михаила Дорофеева.

    Будучи высокопрофессиональным медиаменеджером, проявляя активную гражданскую позицию, в том числе и как член Национального совета общественного доверия, Михаил Дорофеев внёс значимый вклад в развитие отечественной журналистики, в развитие демократических процессов в нашей стране», - отметил Нурлан Нигматулин.

    При этом председатель Мажилиса также подчеркнул вклад Михаила Дорофеева в оперативное и объективное освещение законодательной деятельности депутатского корпуса.

    «Мы были знакомы с Михаилом Викторовичем, и в моей памяти он навсегда останется искренним, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела, истинным патриотом Казахстана. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», - отметил Нурлан Нигматулин.

    Как сообщалось ранее, ушел из жизни главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Парламент СМИ Общество Происшествия Мажилис
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