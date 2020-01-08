Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграммы соболезнования руководителям парламентов ряда стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта города Тегерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
«С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о крушении самолета под Тегераном. Направил телеграммы соболезнования спикерам парламентов стран, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы. Выражаю глубочайшие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших», - написал Нурлан Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.
Напомним, 8 января лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось порядка 180 пассажиров. Все они погибли.
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