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Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

8 Января 2020 21:43
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Нурлан Нигматулин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграммы соболезнования руководителям парламентов ряда стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» вблизи аэропорта города Тегерана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

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«С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о крушении самолета под Тегераном. Направил телеграммы соболезнования спикерам парламентов стран, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы. Выражаю глубочайшие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших», - написал Нурлан Нигматулин в своем личном аккаунте в Twitter.

Напомним, 8 января лайнер компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу после взлета из аэропорта г. Тегерана. На борту самолета находилось порядка 180 пассажиров. Все они погибли.



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Ключевые слова: Происшествия, Мажилис, Украина, Иран, Катастрофа украинского Боинга,
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