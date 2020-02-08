Нурлан Нигматулин выразил соболезнования семьям погибших в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования семьям погибших в Кордае, передает МИА «Казинформ».

«Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю выздоровления пострадавшим в Кордае. Ситуация на контроле руководства страны. Группа депутатов Мажилиса с правительственной комиссией работает на месте событий. Наша общая задача – не поддаваться провокациям, сохранять стабильность», - написал Нурлан Нигматулин в Twitter.