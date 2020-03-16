Нурлан Нигматулин: Введение чрезвычайного положения – необходимая мера для безопасности казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин считает, что введение Президентом Казахстана чрезвычайного положения в стране – это вынужденная мера, но необходимая для повышения обеспечения безопасности казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

По мнению Нурлана Нигматулина, предпринимаемые сегодня руководством страны действия направлены, прежде всего, на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Об этом председатель Мажилиса написал в своем личном аккаунте в Twitter .

«В Казахстане по инициативе Президента введено чрезвычайное положение. Принимаемые руководством страны необходимые комплексные меры направлены на защиту жизни и здоровья граждан. Временные ограничения нужны для недопущения распространения коронавируса в стране», - считает Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, ситуация под контролем и поводов для паники нет. Нурлан Нигматулин также выразил уверенность, что казахстанцы с высокой ответственностью отнесутся к сложившейся ситуации, обращая большое внимание на собственное здоровье и соблюдая меры, необходимые для обеспечения безопасности окружающих.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение вводится на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.