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вчера 15:15
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Нурлан Нигматулин встретился со спикером Парламента Молдовы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч с участниками 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Парламентский форум на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерства» откроется 24 сентября в Нур-Султане. А первые делегации уже начали прибывать в нашу страну.
В беседе с председателем Парламента Молдовы Зинаидой Гречаный спикер Мажилиса выразил заинтересованность казахстанских парламентариев развивать сотрудничество с молдавскими коллегами.
Как отметил Нурлан Нигматулин, активное взаимодействие парламентских групп по сотрудничеству, профильных комитетов, а также совместная работа в рамках межпарламентских организаций МПА СНГ, ПА ОБСЕ будет способствовать углублению отношений между двумя странами.
В свою очередь Зинаида Гречаный поблагодарила за приглашение на 4-ое совещание спикеров, подтвердив готовность Молдовы к развитию межпарламентского диалога.
Собеседники высказались также за наращивание экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Зинаида Гречаный подчеркнула при этом, что казахстанский и молдавский народы связывают крепкие дружеские отношения.
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