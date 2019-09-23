Нурлан Нигматулин встретился со спикером Кореи Мун Хи Саном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном, прибывшим в Нур-Султан для участия в парламентском форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул в ходе встречи Нурлан Нигматулин, проведение форума совпало с 25-летием Евразийской идеи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом спикер Мажилиса назвал предстоящую встречу парламентариев масштабной и представительной.

По словам спикера Национальной Ассамблеи, это закономерно, так как Казахстан – сердце Евразии и именно Первый Президент Казахстана высказал эту важную идею.

Мун Хи Сан назвал нашу страну ключевым партнером Республики Корея, выразив готовность развивать всестороннее сотрудничество.

В этом году отмечается 10-летний юбилей установления стратегического партнерства между двумя странами. Все это время, как отметил председатель Мажилиса, государства демонстрируют высокий уровень отношений.

Председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея поблагодарил Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за проявление его лидерских качеств и создание всех условий для успешного развития многонационального государства.

В завершение встречи Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что 4-ое совещание спикеров парламентов стран Евразии будет способствовать созданию эффективного механизма межпарламентского взаимодействия, налаживанию многостороннего диалога между законодательными органами стран всего Евразийского континента