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Нурлан Нигматулин встретился с участниками 4-совещания спикеров парламентов стран Евразии

23 Сентября 2019 13:28
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Нурлан Нигматулин встретился с участниками 4-совещания спикеров парламентов стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с главами делегаций, прибывшими в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

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В беседе со Спикером Национального собрания Камбоджи Хенгом Самриным, Председатель Мажилиса подчеркнул, что начинается новый этап в истории межпарламентских контактов Казахстана и Камбоджи.

Камбоджийский спикер впервые посещает нашу страну. Хенг Самрин отметил схожесть позиций двух стран по вопросам международной повестки дня, подчеркнув при этом, что Казахстан интересен и важен для Камбоджи как экономически развитое и стабильное государство.

Говоря о 4-м совещания спикеров, Председатель Национального собрания подчеркнул, что приветствует идею парламентского форума и готов к укреплению межпарламентского диалога.

В свою очередь, отметив потенциал для казахстанско-камбоджийского двустороннего сотрудничества, Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность в развитии и межпарламентского диалога.



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Ключевые слова: Мажилис,
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