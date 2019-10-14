Нурлан Нигматулин встретился с председателем парламента Сербии на полях Ассамблеи МПС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества со спикером Народной скупщины Сербии Майей Гойкович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
Собеседники провели переговоры в рамках в 141-ой Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит 12-15 октября в Белграде.
Отметив, что Сербия – важный политический партнер Казахстана в Балканском регионе, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются в атмосфере полного взаимопонимания и доверия.
По словам спикера Мажилиса, официальные визиты Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Сербию в 2016 году, Президента Сербии Александра Вучича в Казахстан в 2018 году, решение Президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева об открытии Посольства Казахстана в Белграде свидетельствуют о заинтересованности двух стран в углублении казахстанско-сербского сотрудничества.
Среди перспективных направлений – взаимодействие в сфере сельского хозяйства, строительства, фармацевтической отрасли, туризма. Большие возможности и у создаваемой зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.
Спикер Мажилиса высказался также за развитие отношений казахстанских и сербских парламентариев. Взаимный интерес представляют обмен опытом по законодательному сопровождению реформ, активное взаимодействие групп по сотрудничеству и профильных комитетов.
Нурлан Нигматулин поблагодарил Майю Гойкович за участие в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое состоялось в сентябре в Нур-Султане, выразив уверенность, что прозвучавшие на форуме инициативы и предложения позволят вывести взаимодействие стран евразийского региона на новый уровень.
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