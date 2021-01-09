Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Нурлан Нигматулин встретился с международными наблюдателями

9 Января 2021, 15:44
Нурлан Нигматулин встретился с международными наблюдателями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с вице-спикером Палаты депутатов Парламента Чехии Войтехом Филипом, прибывшим в нашу страну в качестве международного наблюдателя за выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе беседы Председатель Мажилиса подчеркнул, что в нашей стране предприняты все необходимые меры, включая противоэпидемиологические, для проведения честных, открытых и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами.

При этом Нурлан Нигматулин отметил, что кандидаты в депутаты Мажилиса представляют разные политические силы. По словам Спикера Мажилиса, это свидетельствует о конкурентоспособности предстоящих выборов. Нурлан Нигматулин также акцентировал внимание, что в соответствии с выборным законодательством Казахстана полностью соблюдена гендерно-возрастная квота во всех партийных списках. Кроме того, речь шла и о процессах модернизации политической системы страны, в результате чего упрощён порядок регистрации политических партий, внедряется институт парламентской оппозиции.

В свою очередь Заместитель Председателя Палаты депутатов Парламента Чехии Войтех Филип, отметив, что не первый раз в качестве наблюдателя за выборами в нашей стране, выразил уверенность, что и предстоящие завтра выборы пройдут, как и прежде, демократично и дадут хорошие результаты.

Собеседники также обсудили вопросы казахстанско-чешского сотрудничества, существенный вклад в развитие которого вносят и парламентарии двух стран.


Астана   Мажилис   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом