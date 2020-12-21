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Нурлан Нигматулин встретился с медицинской и педагогической общественностью Карагандинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Декабря 2020, 15:09
Нурлан Нигматулин встретился с медицинской и педагогической общественностью Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлан Нигматулин встретился с медицинской и педагогической общественностью Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, в рамках социальной модернизации, инициированной Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым и реализуемой сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, «Nur Otan» в приоритете своих задач видит создание возможностей для получения казахстанцами качественного образования и медицинских услуг.

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Образование   Мажилис   Нур Отан   Здравоохранение   Китай   Общество  
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