НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлан Нигматулин встретился с медицинской и педагогической общественностью Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, в рамках социальной модернизации, инициированной Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым и реализуемой сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, «Nur Otan» в приоритете своих задач видит создание возможностей для получения казахстанцами качественного образования и медицинских услуг.