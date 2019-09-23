Нурлан Нигматулин встретился с главами делегаций 4-совещания спикеров парламентов стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с главами делегаций, прибывшими в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В беседе со спикером Национального собрания Камбоджи Хенгом Самриным, председатель Мажилиса подчеркнул, что начинается новый этап в истории межпарламентских контактов Казахстана и Камбоджи.

Камбоджийский спикер впервые посещает нашу страну. Хенг Самрин отметил схожесть позиций двух стран по вопросам международной повестки дня, подчеркнув при этом, что Казахстан интересен и важен для Камбоджи как экономически развитое и стабильное государство.

Говоря о 4-м совещания спикеров, председатель Национального собрания подчеркнул, что приветствует идею парламентского форума и готов к укреплению межпарламентского диалога.

В свою очередь, отметив потенциал для казахстанско-камбоджийского двустороннего сотрудничества, Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность в развитии и межпарламентского диалога.