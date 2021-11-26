+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Нигматулин встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

26 Ноября 2021 11:00
Поделиться:
Нурлан Нигматулин встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил перспективные направления работы с новым Генеральным секретарём Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств Мехметом Сюрейя Эром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Новости по теме
Дополнительные меры по правовой защите медработников прорабатывает Минздрав
Около 700 медработников покинули страну в 2021 году Установить временные экспортные пошлины на вывоз семян масличных культур предлагают мажилисмены Презентован Комментарий к Уголовному кодексу РК на государственном и русском языках

В ходе встречи в Мажилисе Нурлан Нигматулин подчеркнул историческое значение итогов 8-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, среди которых - переименование по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Совета в Организацию тюркских государств. По словам Спикера Мажилиса, это решение, а также принятие документа «Видение Тюркского мира -2040» и получение Туркменистаном статуса наблюдателя – новый этап развития организации.

В связи с этим, по мнению Нурлана Нигматулина, необходимо переименовать и объединение парламентариев в Парламентскую Ассамблею тюркских государств.

Собеседники также обсудили вопросы реализации Туркестанской декларации, принятой по итогам юбилейного Х пленарного заседания ТюркПА, которое состоялось в сентябре т.г. в Туркестане.

Отдельное внимание уделено программе законопроектной деятельности ТюркПА на 2022-2027 годы. По словам Спикера Мажилиса, разработка Секретатриатом ТюркПА такого Плана позволит парламентариям на системной основе работать над гармонизацией национальных законодательств государств-участников ТюркПА.

Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Тюркский мир  
Поделиться:
Новости по теме
Дополнительные меры по правовой защите медработников прорабатывает Минздрав
Около 700 медработников покинули страну в 2021 году
Установить временные экспортные пошлины на вывоз семян масличных культур предлагают мажилисмены
Презентован Комментарий к Уголовному кодексу РК на государственном и русском языках
Популярное
1 Снег и похолодание ожидается в Алматы
2 Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
3 Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
4 Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
5 Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
6 Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Читайте также
Презентован Комментарий к Уголовному кодексу РК на государственном и русском языках
Принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК просят депутаты
Снег и похолодание ожидается в Алматы
Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Пробивка проспекта Абая в Алматы: движение откроют до конца года
Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив