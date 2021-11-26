Нурлан Нигматулин встретился с Генеральным секретарем ТюркПА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил перспективные направления работы с новым Генеральным секретарём Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств Мехметом Сюрейя Эром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В ходе встречи в Мажилисе Нурлан Нигматулин подчеркнул историческое значение итогов 8-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, среди которых - переименование по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Совета в Организацию тюркских государств. По словам Спикера Мажилиса, это решение, а также принятие документа «Видение Тюркского мира -2040» и получение Туркменистаном статуса наблюдателя – новый этап развития организации.
В связи с этим, по мнению Нурлана Нигматулина, необходимо переименовать и объединение парламентариев в Парламентскую Ассамблею тюркских государств.
Собеседники также обсудили вопросы реализации Туркестанской декларации, принятой по итогам юбилейного Х пленарного заседания ТюркПА, которое состоялось в сентябре т.г. в Туркестане.
Отдельное внимание уделено программе законопроектной деятельности ТюркПА на 2022-2027 годы. По словам Спикера Мажилиса, разработка Секретатриатом ТюркПА такого Плана позволит парламентариям на системной основе работать над гармонизацией национальных законодательств государств-участников ТюркПА.
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